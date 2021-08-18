Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что отмена обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей «доведет до майдана»
18 августа 2021, 19:22
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с протестом против нововведений в российских паспортах. Он считает, что отмена обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей «доведет до майдана».
«Это полное безобразие. Сначала пришли и из паспорта выбросили национальность, в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя. Потом взяли и из паспорта жену выбросили» - заявил он. Похоже, лидер коммунистов всерьез ожидает массовых женских акций протеста, но забывает, что представители сильной половины россиян вполне будут довольны, так что 50 на 50.
Напомним, ранее Зюганов пообещал отменить EГЭ и «пенсионное людоедство» в случае победы на выборах, на что в сети уже заметили, что «обещать - не значит жениться», тем более без штампа в паспорте.
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