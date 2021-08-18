Живодёр со Ставрополья сам стал жертвой возмездия

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2021, 18:11

На Ставрополье подросток убил котёнка. Фото мёртвого животного он выложил в социальные сети. Наказание живодёра настигло практически сразу. Сверстники встретили его на улице и избили. В итоге полиция проводит следственные действия и по факту убийства животного и по факту избиения подростка. Уголовное дело пока не возбудили. После завершения проверки их может быть сразу два.



Если правоохранители установят, что к убийству животного причастны несколько человек, это может стать отягчающим обстоятельством. Но дело об убийстве животного может быть закрыто, так как обвиняемый не достиг 16-летнего возраста, по которому возможно привлечение несовершеннолетнего к уголовной ответственности.



Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что наказание за жестокое обращение с животными изменили, увеличив срок до 5 лет. Однако несовершеннолетние в большинстве случаев его избегают. Осенью в законодательство могут быть внесены поправки, которые позволят наказывать и несовершеннолетних живодёров.



Эксперты отмечают, что отношение людей к животным изменились. Люди стали добрее относиться к «друзьям меньшим». Однако единичные случаи живодёрства заставляют общество содрогаться.





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