Религиозный советник Кадырова назвал талибов «красавчиками»

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18 августа 2021, 18:01

Фото: cоцсети

Религиозный советник Кадырова Адам Шахидов в своем Instagram назвал талибов «красавчиками». «Матуридиты-ханафиты (одно из течений «Талибан», которое запрещено в РФ) всегда красавчики", - написал он.

Пользователи сети обратили внимание, что его замечания никак не вяжутся с официальной позицией главы Чечни, который недавно заявил, что странам, граничащим с Афганистаном, следует укреплять свои границы и «готовиться к худшему». Также Кадыров назвал террористов «проектом США». «Талибан — проект американцев. Нам нужно укреплять границы, будет приказ - остановим всех, кто угрожает нашему государству», - сказал Глава Чеченской Республики.

Напомним, Шахидов уже не раз в сети участвовал в религиозных дискуссиях. Два года назад он затеял довольно нелицеприятный спор с внуком бывшего муфтия Саудовской Аравии.

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