Известный художник Борис Краснов умирает в хосписе от инсульта

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18 августа 2021, 17:31 Источник: Mash

Когда-то Борис Краснов работал только со звездами первой величины. И если брался за то, чтобы оформить сцену для концерта, то считай, что это уже было половина успеха. Он был художником-сценографом «Рождественских встреч» Пугачёвой, дизайнером, продюсером и лауреатом крупных российских премий.

Сейчас 60-летний художник перенёс коронавирус, после которого случился очередной инсульт. У него парализована правая сторона тела, мозг поврежден на 85%. По словам адвоката Александра Добровинского, медики считают, что шансов на выздоровление у него нет. Именно поэтому его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, где он и должен провести последние дни.

Напомним, в августе 2011 года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, занимавшейся организацией выставок. Из-за стресса во время следствия у Бориса Краснова случился инсульт, его госпитализировали и сделали операцию на головном мозге. А в 2015 году уголовное преследование было прекращено, а художник так до конца и не оправился от болезни.

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