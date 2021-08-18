Пенсионерский «отряд Путина» записал ролик про Афганистан: Позор Байдену и американцам
18 августа 2021, 16:46
Пенсионерский «отряд Путина» записал ролик про Афганистан. Они заклеймили позором политику США и предложили «убрать» Байдена, потому что не дай Бог другим странам повторить судьбу Афганистана.
Пенсионеры напрямую обратились к президенту США: «Ну что ты сделал? Приехал в Афганистан посмотреть, как вы развалили очередную страну? 20 лет вы там глумитесь над страной. И единственное, что вы делали с успехом, так это травили всех наркотиками. Там выращивали и на весь мир распространяли. Вот это у вас получилось здорово. Позор американцам! Позор Байдену!»
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