Аргументы Недели Общество 13+

Пенсионерский «отряд Путина» записал ролик про Афганистан: Позор Байдену и американцам

, 16:46

Пенсионерский «отряд Путина» записал ролик про Афганистан: Позор Байдену и американцам
Фото: кадр из видео

Пенсионерский «отряд Путина» записал ролик про Афганистан. Они заклеймили позором политику США и предложили «убрать» Байдена, потому что не дай Бог другим странам повторить судьбу Афганистана.

Пенсионеры напрямую обратились к президенту США: «Ну что ты сделал? Приехал в Афганистан посмотреть, как вы развалили очередную страну? 20 лет вы там глумитесь над страной. И единственное, что вы делали с успехом, так это травили всех наркотиками. Там выращивали и на весь мир распространяли. Вот это у вас получилось здорово. Позор американцам! Позор Байдену!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БИ

В мире

Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

Киеву не стоит рассчитывать на то, что европейские государства пошлют своих военных в зону конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил украинский аналитик Кирилл Сазонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью