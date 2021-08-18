Игорь Стрелков предположил, что талибы могут направить захваченные американские ракеты против России

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18 августа 2021, 16:16

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР, предположил, что оставленные на территории Афганистана американская военная техника и оружие будут направлены талибами против России.

По мнению Стрелкова, то, как легко проходила эвакуация, как легко американцы сдавали военную технику, не исключает, что были заключены некие американо-талибские договоренности.

ДНР Игорь Стрелков в беседе с сотрудником Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал возможные последствия того, что американские военные оставили на афганской территории свою технику.

Бывший глава Минобороны ДНР полагает, что оставленное американское вооружение может быть частью плана по захвату ближайших стран. Стрелков считает, талибы могут пойти с этим оружием и против России.

Движение "Талибан" - запрещенная в России организация.

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