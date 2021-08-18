МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение

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18 августа 2021, 15:52 Источник: МЧС

фото: pixabay.com

В Крыму в среду объявлено штормовое предупреждение. Крымское управление МЧС РФ предупредило, что на полуострове сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 20-25 м/с ожидаются до конца четверга, 19 августа.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и в течении суток 20 августа в Крыму ожидаются ливни и ветер. "Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - сообщили в МЧС.

МЧС не исключили возможности подтоплений территорий. Крымчан и гостей Крыма призвали: "воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев; особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций".

При непогоде важно уделить особое внимание "безопасности детей и пожилых людей".

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