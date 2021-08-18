Венедиктов: Более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2021, 15:21 Источник: opmoscow.ru

Фото: pixabay.com

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что на выборах депутатов Госдумы в сентябре в столице проголосуют онлайн более 50% избирателей. При этом, по его словам, возможность двойного голосования исключена.



«Электронное голосование в Москве будет, и в ваших округах - тоже. Сотни тысяч москвичей уже записались. Регистрация продолжится до 13 сентября. По нашим прогнозам, больше половины всех избирателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн. Поэтому хочется обратиться к кандидатам: не повторяйте чужих ошибок, чтобы не лишиться части электората, не отговаривайте своих избирателей голосовать электронно», - заявил Алексей Венедиктов во время серии экспертных встреч с разработчиками дистанционного электронного голосования, в ходе которых кандидаты в депутаты задают интересующие их вопросы об электронном голосовании, а также обсуждают с представителями штаба подготовку к предстоящим выборам и обязанности Корпуса наблюдателей.



Алексей Венедиктов напомнил, что в столице дистанционное голосование пройдет на собственной городской платформе mos.ru, а регистрация открыта.



Кандидатов в депутаты интересовала также надежность системы электронного голосования, механизм работы блокчейна и обеспечение конфиденциальности данных пользователей. Отдельно участники обсудили новые опции системы электронного голосования.



Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что электронное голосование отличается тем, что анонимность и тайна голосования обеспечены программными мерами. Голос человека шифруется на его устройстве и дальше уже «путешествует» по всей системе в зашифрованном виде. Подсмотреть, кто за кого проголосовал, догадаться, кому был отдан голос, невозможно.



Он добавил, что новая функция этого года по «отложенному решению» также была внедрена для защиты пользователей, но уже от технических сбоев. По его словам, на прошлых выборах люди голосовали «в движении» - в метро, личных автомобилях. Поэтому «отложенное решение» должно обеспечить возможность переголосовать в случае технических сбоев, проблемах с подключением к интернету при дистанционном голосовании.



Также в ходе встречи обсудили невозможность двойного голосования (онлайн и офлайн).



Как пояснил Алексей Венедиктов, электронное и традиционное голосование абсолютно разведены.



«Если вы записались на электронное голосование, вас вычеркивают из списка избирателей на участке по месту жительства, там ставится пометка, вы будете в другом реестре. Если избиратель решит переписаться с онлайн-голосования на традиционное, сделать это можно не позднее, чем за три дня до выборов», - заявил он.



Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов добавил, что, если избиратель за три дня не отозвал свое заявление на электронное голосование, он уже не сможет голосовать на участке.



«Из-за этого временного лага исключается возможность двойного голосования», - подчеркнул он.



Отмечается, что участники встречи предметно разобрали аспекты наблюдения за электронным голосованием. В частности, они рассказали, что проконтролировать ход онлайн-голосования можно с помощью ноды наблюдателя. Это своего рода «окно» в блокчейн - механизм, который позволяет убедиться, что процесс голосования идет корректно. Также следить за процессом удастся через специальный сервис на mos.ru.



Участники встречи пришли к мнению, что электронное голосование современно, удобно и востребовано, а значит, будет развиваться и дальше.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. На данный момент более 750 тыс. заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости