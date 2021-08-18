Собянин поручил продолжить борьбу с самовольным строительством в Москве

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18 августа 2021, 14:51

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение продолжить мониторинг территории города для борьбы с самостроем.



«Правительство Москвы продолжит постоянный мониторинг территории города с целью выявления и ликвидации самовольных построек. Соответствующее поручение дал мэр Москвы по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы. <...> На заседании президиума перечень выявленных объектов самостроя (объектов недвижимого имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных для целей строительства (реконструкции) был дополнен 11 новыми объектами, подлежащими сносу», - говорится в сообщении пресс-служба мэра и правительства столицы.



Отмечается, самострои искажают архитектурный облик города и являются потенциально опасными для здоровья и жизни граждан, поскольку возведены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил.



«Поэтому работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства ведется на постоянной основе. Начиная с 2011 года Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила 32 тыс. объектов самовольного строительства (отдельно стоящих зданий и сооружений либо пристроек к ним) общей площадью свыше 10 млн кв. м. Из них демонтировано порядка 4,5 млн кв. м самостроя, в том числе 2,4 млн кв. м (53%) - в 2019-2021 годы. Порядка половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений», - подчеркнули в пресс-службе.



Уточняется, что свыше 800 выявленных объектов самостроя общей площадью 1,5 млн кв. м были приведены в соответствие с градостроительными нормами, то есть легализованы.



«Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в бюджет Москвы, составила почти 12 млрд руб. По остальным выявленным объектам самостроя продолжаются процедуры их ликвидации, либо приведения в соответствие с градостроительными нормами. Свыше 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тыс. кв. м, использовавшихся под нелегальные автостоянки, были переданы для размещения бесплатных парковок. На освобождаемых от самовольных построек городских территориях проводятся работы по благоустройству - появляются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются газоны и цветники», - подчеркивается в тексте.



Отмечается также, что эффективно бороться с самостроем на территории столицы позволяет использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля объектов недвижимости, включая квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта.



«За последние годы доля дистанционного выявления (без выхода инспекторов на объект) новых самовольных построек выросла с 15% до 78%», - заключили в пресс-службе.





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