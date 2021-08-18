К организации контрольных прокатов фигуристов в Челябинске привлекут волонтеров

Планируется задействовать 60 добровольцев.
Оргкомитет спортивного мероприятия объявил набор волонтеров на контрольные прокаты сборной команды России по фигурному катанию на коньках. Событие пройдет 11-12 сентября в Челябинске.
Добровольцам поручат встречать спортсменов в аэропорту, проводить аккредитацию, работать со зрителями и обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Также будут набраны волонтеры из числа воспитанников челябинских школ по фигурному катанию. Они будут задействованы в спортивном направлении.
Руководитель волонтерского корпуса события Ирина Чиркова отмечает, что, судя по количеству уже полученных откликов, конкурс на место будет высоким. Предпочтение будет отдано южноуральским волонтерам, так как осенью в регионе пройдет несколько крупных спортивных мероприятий.
Набор ведется до 25 августа. Заявки принимаются на сайте. Подробная информация публикуется в группе «Вконтакте» «Я волонтер Южного Урала».
Информационную поддержку событию оказывает медиахолдинг «Гранда Пресс».
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