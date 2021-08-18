К 30-летию ГКЧП: спасти страну

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18 августа 2021, 13:21

Фото из открытых источников

Эта статья была опубликована в "Российской газете" 30 лет назад, подготовлена на базе текста выступления народного депутата РСФСР О.Г. Румянцева, одного из немногих, кому было предоставлено слово на чрезвычайном заседании Верховного Совета Союза ССР через неделю после поражения ГКЧП. Публикуется по тексту: "Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, документы, материалы (1990-1993)" М., ФКР, 2007-2010, том 2.



Спасти страну

Сейчас много говорят о победе. Но преждевременно. Не только потому, что победу легко заболтать. Ее даже не украдут, ибо мы сами можем потерять се, упустив шанс на выживание.

Страну втянули в затяжное чрезвычайное положение. Мы остановили хунту, но антигосударственный переворот продолжается. Народ видит полную беспомощность высшей союзной власти страны. Республики бросили клич «спасайся, кто может». Обвальными темпами идет распад веками создававшегося государства.

В этих трудных условиях мы обязаны предотвратить цепную реакцию распада государства, общества, личности. Нужно без паники найти верные ответы на проклятый вопрос «что делать?».

Дальнейшая судьба страны зависит от немногих, но очень серьезных факторов.



1. Один из них — наличие авторитетного лидера. Стыдобные заседания «чрезвычайной» сессии Верховного Совета СССР, хаос и растерянность показывают — в союзном парламенте нет лидера. Президент страны также утратил харизму влиятельного лидера. В дни же переворота произошло перераспределение авторитетов; решающую роль играют не звания, а способность контролировать события, пользоваться доверием масс, армии, цементировать происходящее. Одним из таких лидеров стал Ельцин.

Это понял Запад, серьезно обеспокоенный обвальными темпами распада Советского Союза. Но этого не хотят понять республики. В возросшем влиянии российского руководства на союзные структуры кое-кто уже увидел козни «ненавистных москалей». Раздувается миф нового имперского центра.

Убежден: во имя настоящего и будущего страны сегодня надо обеспечить прочную связку Горбачев — Ельцин и не пугать ею обывателя. Российское руководство не собирается быть «старшим братом», но не может остаться безучастным к судьбам страны.



2. Как по-умному создать новый Союз?

Прежний Союзный договор провалился. Нарушилась политическая конфигурация 9+1. Ибо дутым оказался «+1», в решающей своей части оказавшийся кучкой преступников. Понятно, что республики отказываются водить унизительные хороводы вокруг «+1». Мы были против СССР, видя в нем коммунистического, репрессивного монстра. Но теперь-то перед нами простор для создания своими руками нового союза. Нельзя разрушать возникший клуб республик.

Надо поменять местами задуманное в Ново-Огареве. Сначала принять не Договор, а его до сих пор не опубликаванные, лишь обещанные некими секретными «протоколами» приложения. Безотлагательно начать переговоры полномочных республиканских делегаций во главе с президентами республик. Остро необходимо обеспечить безопасность этих переговоров, защитить их от коварства и авантюризма безответственных, но сильных групп в разных республиках и регионах.

Далее — подписание пакета временных соглашений:



a) политического соглашения — прежде всего «большой четверки» (Белоруссия, Казахстан, Россия, Украина);

б) экономического соглашения на 1992 год;

в) соглашения о разграничении предметов ведения союзного правительства и органов власти республик — до принятия новой Конституции;

г) соглашения о досрочном роспуске Съезда и Верховного Совета СССР и проведении выборов в Учредительное (Конституционное) собрание, призванное создать новый союз и принять его Конституцию.



3. Но уже сегодня нужны дееспособные органы, которые могут управлять страной, стыкуя усилия суверенных республик.

Специальным постановлением Верховного Совета СССР надо создать Межреспубликанский Правительственный Совет (своего рода — временное правительство) в составе: Президент СССР и Президент РСФСР; руководители союзных республик, не запятнавшие себя сотрудничеством с путчистами; делегации парламентов союзных республик. Этот орган должен работать до созыва Учредительного собрания нового Союза, занимаясь административными и координирующими задачами. Надо предотвращать голод, а затем и очень возможный холод.

При таком Совете необходимо создать Военный Совет в составе: Президент СССР — Верховный Главнокомандующий, Президент РСФСР — Заместитель Верховного Главнокомандующего, министры обороны Союза и союзных республик, представители парламентов союзных республик.

Этим органам должны быть подчинены все стратегические вооруженные силы и вся союзная армия на всей территории страны.



4. После решения данных чрезвычайной важности вопросов специальным решением можно приостановить непопулярную бездеятельность Верховного Совета СССР и союзного Съезда. Самораспуститься.

Сделать это надо так же честно, как сделал С.С. Алексеев и т.н. "Комитет конституционного надзора", не сумевшие занять четкой позиции в дни мятежа. Первым и долгое время единственным документом, детально раскрывающим антиконституционность ГКЧП, было заявление членов и экспертов Конституционной комиссии РСФСР. Оно зачитывалось в метро и по радио «Свобода».

Верховный Совет СССР окончательно дискредитирует знамя и саму идею представительной демократии. Он не сумел представить народные интересы в трудное время. Имея подобный, не имеющий никакого доверия людей парламент, мы можем окончательно вернуться к чисто административной системе. С другой стороны — оттолкнуть все республики от идеи нового союза.



5. Одолеть лихорадку национал-сепаратизма. Невозможно безучастно смотреть, как некоторые лидеры республик выступают с коварных — иначе не скажешь — позиций, отталкивая необдуманными действиями своих нынешних и будущих партнеров.

Мы уважаем право народов на самоопределение, но, наверное, следует соразмерять принципы с требованиями переживаемого страной трагического момента. Трудно принять как чистый и моральный тезис «главное — наш суверенитет, а остальное — выдумки Москвы, хоть бы и ГКЧП будет, лишь бы нас не трогали». А именно подобной была позиция некоторых лидеров вплоть до вечера 20 августа.

Сегодня подстрекать к так называемой независимости — означает всадить нож в спину победившей российской демократии. Вызывать ответные жесткие заявления. Подталкивать к гражданской войне. Можем ли мы допустить перенесения хорватско-сербских пожарищ на свою землю и в значительно большем размахе? А эта опасность возникнет, коли вагоны т.н. «независимости», спешно прицепленные к локомотиву путча, зайдут слишком далеко по неверному пути.

Мы делали Декларацию о государственном суверенитете и новую Конституцию для суверенной России. Суверенной, но не независимой. Нельзя быть независимыми от самих себя, своей истории, общей культуры и национального многообразия. Я обращаюсь к демократам Украины, Белоруссии и Казахстана: мы вместе боролись за создание открытого общества, за невидимость и легкую проходимость границ. А что же происходит нынче?! Прежде закрытые идеологические общества ускоренными темпами превращаются в закрытые националистические, ксенофобские общества. Открытого и нового мы не получаем. Зато видим союз национал-радикалов и большевистской номенклатуры. Коли румынский баррикадный процесс сольется с югославским бомбометным и иракским национал-психозным — наш народ такого не вынесет, а история — не простит.

27 августа мне не просто было начинать свое выступление в Верховном Совете СССР со слов «уважаемый Верховный Совет». И тем не менее, еще есть шанс, что парламенты страны и республик задумаются: что делать. Подумав, примут нужные решения, дающие шанс на выживание всей стране!



27-28 августа 1991 г.

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