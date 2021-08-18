Полиция Латвии готовится к протестам: водометы, ограждения, предупреждения

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18 августа 2021, 12:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Сегодня, 18 августа, латвийцы соберутся на митинги против обязательной вакцинации. Полиция страны уже готова «принять» людей.



Начальник государственной полиции Арманд Рукс с самого раннего утра был на ТВ с призывом: «Не следует нагнетать ситуацию. Все вопросы можно решить мирным путем!» Но главное – призывает не участвовать в мероприятиях.





Иными словами, полиция Латвии уже готова к «литовскому сценарию»: подготовила водометы, отгородила Кабинет министров от народа и, разумеется, предупредила, что штраф за «хулиганство» на протестах может достигать до 2000 евро.



«С учетом того, что призывы раздавались уже давно, мы готовились очень тщательно, привлекая различные службы безопасности. Государственная полиция готова к разным сценариям», - заявил г-н Рукс.





К каким сценариям, позвольте спросить?



К жестким методам? Например, «травить» газом свой народ! Или пустить в ход водометы? Сложно сказать… Глава государственной полиции об этом умолчал…





Что думают латвийцы?



«Хватить штрафовать, бить, сажать, фабриковать административные дела! Хватит!»



«Вы же тоже люди! Вы чьи-то мужья, дети, братья! Неужели начнете бить своих?»



«Как правительство к народу, то и народ также!»



«И как теперь? Пусть Рукс уточнит: брать флаги и какие? А гармошку, чтобы петь похабные частушки можно взять? А танцевать национальный танец «пи-тра-ла-ла» дозволяется? Пусть освятит все!»



Еще митинг не начался, а людей уже запугивают… Вот оно «единение» американского премьера Кариньша, «немецкого» президента Левитса с латвийским народом… А что ожидать-то? В стародавние времена на латвийской земле правили немецкие бароны, а коренное население ходило в услужении… Так что же хотеть от президента, для которого немецкий край – Родина?

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