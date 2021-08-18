В сети появилось видео, как посетители спасают сотрудницу зоопарка от напавшего аллигатора

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18 августа 2021, 12:12

Фото: pixabay

В США аллигатор напал на сотрудницу Центра рептилий на глазах у посетителей. Огромный крокодил схватил девушку за руку и потащил в террариум. На помощь даме пришли двое смельчаков.

Один из них забрался в вольер и держал зверя, другой помогал девушке освободить руку и выбраться. Справиться с аллигатором удалось не сразу, но три человека оказались сильнее разбушевавшейся рептилии.

Врачи сообщили, что девушка отделалась травмой руки и испугом.

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