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Андрей Бочкарев: Началось проектирование трех школ и трех детских садов для ЖК «Царицыно»

, 11:46

Андрей Бочкарев: Началось проектирование трех школ и трех детских садов для ЖК «Царицыно»
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице начались работы по проектированию шести объектов образования для жилого комплекса «Царицыно».

«Работы по достройке жилого комплекса «Царицыно» продолжаются, однако уже сегодня надо подумать об обеспечении новоселов социальной инфраструктурой. В частности, начались работы по проектированию трех школ и трех детских садов общей площадью 47,5 тыс. кв. м»,- рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году на разных участках ул. 6-я Радиальная.

«Здания разместятся на благоустроенной территории с комплексом спортивных и игровых площадок. В общей сложности объекты образования будут рассчитаны на 3 тыс. 285 детей дошкольного и школьного возраста. Проектирование и строительство планируется вести с применением современных технологий формирования образовательного пространства»,- уточнил Андрей Бочкарев.

В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что возведение ЖК «Царицыно» началось в 2006 году. Бывший застройщик АО «МКХ» свои обязательства перед дольщиками не исполнил. В результате мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса за счет бюджета столицы силами городского застройщика. Первая очередь объекта уже сдана в эксплуатацию. В рамках второй очереди возводится семь жилых домов. В корп. 23-25 ведется монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления, отделочные работы в местах общего пользования и прочее. На корп. 27, 28/29 ведутся монолитные работы. На корп. 30 и 31 - внутренняя кладка кирпича, работы по внутренним инженерным коммуникациям и прочее.

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