Педагог Мария Биггинс заявила, что основной ошибкой родителей является неумение говорить ребенку «нет»

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18 августа 2021, 11:29 Источник: Mirror

мать с ребенком, pixabay.com

Воспитатель детского сада с 40-летним стажем Мария Биггинс рассказала в беседе с британскими журналистами о главных ошибках, которые допускают родители в период воспитания маленьких детей.

Биггинс подчеркнула, что ребенку необходимо уметь говорить "нет", а также учить его соблюдать границы с самых юных лет. Также следует приучать малыша соблюдать график. Воспитатель заметила, что не следует дарить сыновьям и дочерям много игрушек.

По мнению Марии Биггинс, несоблюдение вышеуказанных правил ведет к развитию у детей вредных привычек, избалованности и может обернуться серьезными сложностями в процессе взросления.

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