Ночной разговор шеф-редактора «АН» и депутата Сейма

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18 августа 2021, 09:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото предоставлены Рамоной Петравичи

Согласитесь, ночные разговоры очень располагают к откровенности: дневная усталость берет свое, мысли в расслабленном состоянии, да и приятно поболтать с тем, с кем ты на одной «волне»…



Вот такой приятно-откровенный разговор, но с долей грусти произошел у шеф-редактора Балтийского бюро «АН» с экс-министром благосостояния Латвии, депутатом Сейма Рамоной Петравичи.



Темы мы даже не выбирали специально: захотелось поговорить о самом важном для католиков дне – Вознесения Пресвятой Девы Марии, который состоялся в святом месте – Аглоне. Мы вспомнили, как 24 сентября 2018 года Папа Франциск посетил богородичное святилище в Аглоне, крупнейший паломнический центр Латвии. У подножья базилики Успения Пресвятой Богородицы Папа совершил торжественную Святую Мессу, в которой приняли участие тысяч паломников. Боже, как прекрасно это было: светлые лица людей, но главное – все вместе, без «разделений»…



Как же это давно было! Кто мог знать, что наступят такие времена и одни прихожане будут стоять на коленях у забора, а «элита» Латвии будет восседать на стульях, и чувствовать себя вольготно. Кто знал, что три года так «разделят» людей… на невакцинированных и с ковид-сертификатом…





Но речь даже была не столь об этом, хотя, тема важная, а о фото: где простые верующие стояли за забором на коленям, а причащались у мусорного контейнера… А первые лица и экс-первые присутствовали на службе в первых рядах – их разделяла «стена»…



- Знаете, Таня, мне так нехорошо сейчас… Не могу успокоиться… Лучше бы я не смотрела на эти фото. Я выросла в католической семье, и чту религиозные праздники. Для меня Аглона – святое место. Я чувствую всей душой присутствие Девы Марии. Мне сложно описать свои эмоции, но это святость, облегчение, благость. Для меня важно приехать в Аглону и побыть наедине с Богом: просто посидеть, подумать, попросить здоровье, благополучие моим детям, супругу… Я в этом святом месте прихожу в себя… А сегодня… Слезы на глазах.



- Вы не одна такая, Рамона… Тоже ревела от обиды.



- Да, да, правильно! От обиды. Я знаю, как люди идут пешком в Аглону, как им это важно… Они же готовятся заранее. И идут пожилые люди. Они готовы ради праздника в этом святом месте пройти 200 км, не есть, молиться, но соприкоснуться с чудом. У нас у каждого свои проблемы и просьбы к Богу. Я просто удивлена, возмущена тем, что на весь этот Балтийский прайд зазывали людей… Не думаю, что там особо усердно проверяли сертификаты. А на разговор к Богу – заборы!







- Рамона, но кто в этом виноват? Вернее, как же можно так не любить свой народ?



- Видимо, можно… Знаете, меня Бог просто отвел от беды, скандалов… Дал мне возможность, если честно, уйти с поста министра и не видеть то, что происходит! И это правильно. Я же не перестала общаться с людьми, ездить по пансионатам, писать в министерства письма-вопросы… Для меня ничего не изменилось. Я выросла в простой, работающей много семье, и люди мне помогали всегда, когда было сложно… Простые люди. Это мое общество, мои люди…



- Больно смотреть на… все это?



- Больно. Там были те, кто мало, что знает о католицизме… Были и те, кто впервые там был. Для них – официальное мероприятие, а для тех, кто за забором – разговор с Богом, возможно, последняя надежда. Я слышала, что говорил доктор Апенис, что «невозможно заразиться в таком большом и открытом пространстве». Так, почему же нельзя было впустить людей? Почему? Прости, опять все вспомнила… До завтра…



- До завтра…

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