У мэра Риги Мартиньша Стакиса есть личная гражданская позиция – какая и где?

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18 августа 2021, 09:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: twitter.com

И вновь на повестке дня, конечно, Беларусь! Для мэра Риги Мартиньша Стакиса. Как заявил сам глава города, «его активная позиция по вопросу Беларуси и белорусской оппозиции является не способом выражения политических амбиций, а его личной гражданской позицией!



Вона как! Понятно, «об» чем речь! Тут и амбиции, и позиции, и столбики, и ЖКХ, и флаг бы снять, чтобы весь мир видел! Ой, что-то я «ужо» запуталась от резвых идей и амбиций с позицией нашего градоначальника!



Рижане, давайте пожалеем болезного? Христиане мы, али нет? А то «надорвется», не дай Бог, конечно, а нам куда с челобитной «идтить»?



Но «болит» душа у Мартиньша за Беларусь! Понять должны, сограждане! Ничего, что ноги переломали и чуть «не убились» из-за столбиков – не баре! Ничего, что наш «флагосниматель» «открыл» дверь государственной границы нелегалам… Спустил «затвор»… Потерпите! Главное – высшая цель!



«Кака» такая цель?



«Беларусь должна быть свободной! Как Латвия! Мы – страна, которая видела тиранию, видела издевательство над людьми. Мы тоже жили при авторитарном режиме, выбрались из этого и сейчас живем в свободной стране. Мы должны поддерживать такие же ценности в других странах – это должна быть наша позиция не только как государства, но и позиция города!» - заявил латвийским СМИ г-н Стакис.



Ой, должны, конечно, должны и выбрались, видимо, и кто-то!!!



«Царь-батюшка» Мартиньш Первый! Я «ещо» не вылезла из-под столбиков: дама я в очках, а ночью так и вообще плоха «на глаз»… Не совладала я с твоими, «батюшка», столбиками и навернулась, Святые Угодники! Ночь была, а я лежала неприлично! Но сила духа есть! Вспомнив о нелегалах и штрафах… я взвилась «кабанчиком» и до Межапарка бежала «аки лань». НО нога к утру распухла!



Мил-человек, ты же о «людях» заботишься, так загляни на огонек, гостинец принеси… А то я точно скоро завою: «Нилушка, наведи ты тут порядок! Пока я все ноги не переломала!» А что делать-то мне? У кого защиту просить? Только у Господа, поди…



А, что мои латвийцы-то думают?



«Мэр Риги – выборная должность! У него есть свои обязанности! А все остальное делает, когда «свалит» в отставку и оплатит штраф за хулиганство!»



«Да, это официальное лицо показало всему миру нашу толерантность и демократию! Выдать его Беларуси для процессуальных действий»



«Если его сердце болит за Беларусь, то пусть туда и «валит»! А за рижан у него что болит?»

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