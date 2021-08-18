Обработка обращений южноуральцев к Президенту продолжается

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18 августа 2021, 08:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В этом году на прямую линию с главой государства поступило свыше 28 тысяч вопросов от жителей региона.

Об обработке обращений южноуральцев губернатору Челябинской области Алексею Текслеру рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

По его словам, на прямую линию с Президентом России в 2021 году поступило 28 517 обращений от челябинцев. Обработка тех вопросов, которые были направлены в аудио- и видеоформате, продолжается. Их сортируют и передают в работу.

Перед региональным правительством и ОНФ стоит важная задача: выполнение поручения главы государства. Все обратившиеся к Владимиру Путину южноуральцы должны получить ответ.

«На все обращения, которые пришли на прямую линию с Президентом, жители получат обратную связь. Мы вместе организовали работу, ни один вопрос не останется без внимания», – подчеркнул губернатор.

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