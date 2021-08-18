В Челябинске историки обсудят события августа 1991 года

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18 августа 2021, 07:59 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Дискуссия пройдет в прямом эфире.

18 августа историки соберутся в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, чтобы обсудить причины, действующих лиц и последствия августовских событий 1991 года.

Своими мнениями поделятся выпускники исторического факультета ЧелГУ: преподаватель Евгений Шамяунов и священник о. Игорь Шестаков. В качестве модератора выступит выпускник исторического факультета ЧГПУ, директор по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников.

Прямой эфир дискуссии «Август 1991-го: причины и последствия» будет доступен на ресурсах медиахолдинга «Гранада Пресс». У зрителей будет возможность задач свои вопросы участникам встречи.

Начало в 11 часов.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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