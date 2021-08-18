В Челябинске историки обсудят события августа 1991 года
18 августа 2021, 07:59 Татьяна Михайлова
Дискуссия пройдет в прямом эфире.
18 августа историки соберутся в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, чтобы обсудить причины, действующих лиц и последствия августовских событий 1991 года.
Своими мнениями поделятся выпускники исторического факультета ЧелГУ: преподаватель Евгений Шамяунов и священник о. Игорь Шестаков. В качестве модератора выступит выпускник исторического факультета ЧГПУ, директор по информационному развитию медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников.
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