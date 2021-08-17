Премьер-министр Латвии Кариньш: Мы выступаем за разнообразие и равенство ЛГБТ

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17 августа 2021, 21:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в Брюсселе заявил, что «Латвия выступает за ЛГБТ-ценности ради будущих поколений». Отметим, что глава парламента высказался от имени всего латвийского народа. Многие латвийцы не одобрили речь премьер-министра.

«В Латвии мы очень разные, даже политически. Если каждый из нас будет настаивать га том, что наше мнение единственно правильное, тогда люди не смогут жить вместе. И в данном случае людей ЛГБТ неправильно пытаться каким-то образом ограничивать или стигматизировать. Люди разные… В нашем Союзе нет места ненависти, нетерпимости и дискриминации. Вот почему сегодня каждый день мы выступаем за разнообразие и равенство ЛГБТ, чтобы наши будущие поколения могли расти в Европе, где царит равенство и уважение», - заявил премьер-министр.



Интересно, как г-н Кариньш «печется» о ценностях ЛГБТ… А еще интереснее послушать о дискриминации… А как те, кто родился в Латвии, вырос, учился, платит налоги и, простите, «н…р»? Я говорю о негражданах!



Интересная трактовка «дискриминация»: есть фиолетовый паспорт «чужого», запрет на участие в выборах, запрет на обучение на языке нацменьшинств, запрет на профессии по национальному признаку… Конечно, Латвия – демократическая страна! Да, с тобой, на личном уровне, будут говорить на русском языке (но не все!), а вот, что касается официальных моментов – таковы правила! И тут роли не играет, что человек родился в Латвии! Он изначально не Янис и не Мудите, а Иван да Марья! Этого для многих нацпатриотов достаточно, чтобы дать «титул» - негражданин!



Но вернемся к ЛГБТ-ценностям, таким близким и родным для премьер-министра!



Мнение латвийцев из открытых источников:



«Это мы выступаем за ценности ЛГБТ? Какие будущее поколения? Как могут однополые семьи иметь детей естественным путем? Это срам и стыд! Это преступление перед детьми! Сатанист, вещающий ложь от имени Бога! Мерзость!»



«Кариньш, твое лицо в маске! Желаю носить тебе ее всю жизнь! Позор! Кто навязал нам этого чужака?»



«Это правительство уже не знает, что придумать, чтобы заставить людей выйти с вилами и лопатами на улицы скорее! Складывается впечатление, будто специально провоцируют! Я представляю какой праздник у людей будет, когда этот и@л с поста уйдет!»



«Уровень идиотизма уже давно зашкалил!»



«А дети как будут рождаться? Кто страной управляет? ЛГБТ – глава МИД, министр МВД Голубева, которая семью нормальную создать не может… О каком будущем мы говорим? Нелегалы уже по домам нашим «рыщат», скоро «талибов» под видом братьев-афганцев принимать станем, люди за забором храма Божьего стоят, налоги не продохнуть, насилие вакцинации, митинги… Где этот американский премьер Латвии видит будущее? Осталось одно - ждать Шойгу!»

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