Жители Дальнего Востока борются с паводками собственными силами

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2021, 17:28

В ряде районов Забайкалья, Амурской области, Хабаровского края и других дальневосточных регионов введён режим чрезвычайного положения. Из-за сильных дождей поднялась вода в реках Зея, Амур. Многие дороги размыты, огороды затоплены. Только единицам удаётся спасти урожай. Чтобы уменьшить масштабы стихии, люди создают искусственные дамбы.



Уровень воды на Зейской и Бурейской ГЭС повысился ещё в конце прошлого месяца. Тогда станции начали делать частичные сбросы, а потом открыли все затворы. Через несколько дней вода вошла в сёла. Люди не успели вывезти даже самое необходимое. Эксперты объясняют, что подъём воды происходит из-за незарегулированных рек. Исправить это можно было бы при помощи дамб. Но чиновники не спешат их строить. А если и возводят, то зачастую с нарушениями.



Спасатели дежурят в подтопленных сёлах. Жителям подвозится питьевая вода и питание. Пострадавшим выдаются первые сертификаты на получение помощи, но денег ещё никто не получил, рассказывают жители села Луговое Октябрьского района Еврейской Автономной области.



В Амурской области наводнение происходит уже второй раз за лето. Есть затопленные районы, где режим ЧС так и не ввели. Местные жители вспоминают, что раньше наводнений было меньше, так как реки углубляли. Сейчас реки имеют плоское дно, которое затянуто илом.





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