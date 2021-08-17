Министр обороны Латвии Пабрикс: Военная миссия в Афганистане была и в интересах Латвии

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17 августа 2021, 17:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

ФОТО: LETA

20-летняя международная военная миссия в Афганистане была необходима, она была и в интересах Латвии. И смерть четырех латвийских солдат в Афганистане была не напрасной. Так заявил латвийским СМИ министр обороны страны Артис Пабрикс.

Любые международные СМИ «пестреют» информацией на тему Афганистана. И, разумеется, Латвии не исключение. Вот и министр обороны Латвии Артис Пабрикс, с утра пораньше, выступил с комментариями.

Министр обороны Латвии ОЦЕНИЛ военную миссию в Афганистане, как необходимую, но отметил, что выбранный США способ выведения контингента НАТО из Афганистана оказался не верен. США следовало конкретно объяснить последовательность своих шагов: «посадить за стол переговоров правительство этой страны и представителей радикального исламистского движения «Талибан» и помочь найти компромисс будущего афганцев».

«Если бы такие разговоры состоялись, переходный период был иным, более серьезным. Вывод войск вызвал хаос, в любом случае хаос вызывает дополнительные страдания. Эта эра уже прошла. К сожалению, Запад и особенно Европа показывают, что они слабее в глобальном масштабе. Западная слабость связана с неспособностью отличить большие проблемы от меньших. Такого рода миссии ушли в прошлое»,- заявил министр обороны Латвии.

Разумеется, г-н Пабрикс предлагает поддержку и убежище тем афганцем, которые помогали латвийским военным.

Это прокомментировал министр обороны Латвии.

А ранее, в немецком DW можно было «ознакомиться» с речью г-жи Ангелы Меркель, которая назвала захват Талибаном власти в Афганистане «чрезвычайно горьким, драматическим и ужасающим»…

Канцлер Германии заявила, что военная миссия оказалась не такой успешной, как предполагалось. Как и г-н Пабрикс канцлер Германии помянула 59 немецких солдат, министр обороны Латвии упомянул четверых, погибших в Афганистане, и выразила, как и г-н Пабрикс, соболезнование… А далее, канцлер предложила поддержку и убежище тем афганцем, которые помогали немецким солдатам…

У меня «дежавю»? Уже виденное? Вернее, «слышанное»… Я не понимаю, сорри, у г-на Пабрикса и г-жи Меркель… один пресс-секретарь на двоих? Даже стилистика была похожа у двух чиновников!

Всем же ясно, что г-жа Меркель уж точно «не свиснула» мысли и мнение министра обороны Латвии! Но зачем же «выдавать» Артису Пабриксу чужое мнение за свое? Можно же было просто сказать: «Мы поддерживаем мнение г-жи Меркель!» Согласитесь, латвийцам хочется услышать эксклюзивное мнение первых лиц страны, а не повтор!

У меня еще один вопрос!!! Увы, ответа я не получила «нигде»! А, что знает г-н Пабрикс про Афганистан? Он хоть как-то в реалиях соприкоснулся с войной?

Могу точно сказать, что тех, кто прошел войны, неприятно слушать повторные речи Пабрикса. А таких людей достаточно в Латвии.

А, что думают латвийцы?

«За что воевали? Кому и что они принесли? Воевали за деньги американцев. Погибали за американцев! Ни одной школы, ни одного предприятия не построили!»

«Подумайте, латвийская «государственность» заняла деньги у США, чтобы на эти деньги воевать за интересы США, и оплачивать интересы с процентами в угоду США!»

«Латвия пополнила свою «копилку» национального позора и вины!»

«На месте этих четырех должен был быть один Пабрикс!»

«Вопрос: какого Латвия делала на земле Афганистана? Что там они защищали? Кто их звал?»

«Министр обороны Латвии ассоциируется со словами «ложь, цинизм и пафос»

«Почему он сам не поехал воевать в Афганистан? А то бы его сейчас семья говорила бы «с гордостью, что отдал жизнь за афганский народ. Какой цинизм!»

Позволю высказать свое мнение и задаться вопросами: что за военная миссия? Миссия означает задание, роль, поручение… Какое задание выполняла Латвия? Что за интересы Латвии в этой военной миссии, как говорит Пабрикс?

Я понимаю так ситуацию (мнение обывателя): 20 лет была оккупация Афганистана, но прикрывались тем, что афганцы «желали жить в более либеральном обществе». Любая страна должна сама строить свое будущее, а помощь будет благой только в том случае, когда ей будут рады! И когда ее попросят! Афганский народ просил у НАТО и союзников помощь?

Что произошло?

Полное и безоговорочное крушение НАТО! Боль афганского народа и страх перед новым режимом «Талибана».

Что на это скажет министр обороны Латвии?

Ничего! Повторит слова г-жи Меркель… если позволят! Мое мнение!

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