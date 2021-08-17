Масштабного праздника в День города челябинцам ждать не стоит

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17 августа 2021, 16:11 Анна Семенова

Вопрос с салютом еще не решен. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Возможно, власти примут решение обойтись и без фейерверка.

Некоторые СМИ уже выдали информацию о том, что салют в честь 285-летия Челябинска прогремит 12 сентября. Однако, в городском управлении культуры говорят, что окончательное решение о проведении фейерверка еще не принято.

Но уже точно есть данные о том, что масштабных празднований ждать горожанам не стоит, не позволяет эпидемиологическая ситуация. Концерт на площади Революции с участием звезд отменяется. Вместо этого проведут несколько небольших мероприятий, вмещающих не более 500 человек.

Посетить можно будет финал конкурса «Песня города», фестивали «Хрустальная капель» и «Бэби джаз», а также рок-фестиваль в ЦПКиО им.Гагарина с участием местных коллективов.

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