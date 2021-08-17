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Глава Госсовета Крыма: у Януковича были все возможности построить другую Украину

, 15:49 Источник: Аргументы Недели - Крым

Глава Госсовета Крыма: у Януковича были все возможности построить другую Украину
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Владимир КОНСТАНТИНОВ дал понять, что экс-президент Украины никто и зовут его никак. Так он прокомментировал его заявление.

ЯНУКОВИЧ признался, что главной ошибкой своего правления считает отказ от политики добрососедства с Россией.

КОНСТАНТИНОВ прокомментировал: «Это говорит человек, который сразу же после вступления в должность президента отправился с официальным визитом в Брюссель, а затем кнутом погнал Украину к ассоциированному членству в ЕС, прочь от России. … У ЯНУКОВИЧА были все возможности для того, чтобы бороться за другую Украину, альтернативную той, которая пугает сегодня даже своих западных кураторов. Даже после свержения он мог бы продолжать борьбу, создать правительство в изгнании, заявить о своих законных правах на пост президента. Это было бы более честно по отношению к своим избирателям, своим землякам – жителям Юго-Востока страны. Но он предпочёл выпасть в политический осадок».

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