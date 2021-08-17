История успеха Латвии: за забором, на коленях, у мусорного контейнера

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17 августа 2021, 15:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Шок! Просто шок! Сперва мне один латвиец написал в социальную сеть: «Посмотрите на это фото праздника в Аглоне: верующие люди стоят на коленях у забора, а чиновники сидят в первых рядах на службе. Вы же журналист! Эти фото должны увидеть люди во всем мире, а не только в Латвии, где цензура их изымает!»



А потом появились в паре латвийских СМИ эти фото: действительно, важнейший католический праздник – Вознесения Пресвятой Девы Марии, который проходит каждый год в Аглоне, был шоковым!



Спасибо социальным сетям и тем латвийцам, которые не побоялись разместить такие фото! На них видно, как политики, министры, президент, экс-президент сидят вольготно на стульях и наблюдают за богослужением. Меня поразило фото главы государства Эгилса Левитса: он сидит на стуле, закинув ногу на ногу…



А «простые» верующие? Те, которые шли из Риги в Аглоне (более 200 км), чтобы помолится Пресвятой Деве… На фото явно видно, как они за забором стоят на коленях! А потом их причащают около мусорного контейнера.



До слез! Как же больно-то за людей!



Почему так происходит? Ответ чиновников прост – ковид! Мол, у тех, у кого есть ковид-сертификаты могут зайти в базилику, а невакцинированным – «кости», как говорили римляне.



Но почему же так цинично нужно поступать с людьми? Иными словами, эти фото показывают, что «мы тут хозяева» и сидим по нашему статусу! А ваше «место» за забором и около мусорного контейнера!



За что так чиновники поступают со своим народом? Долго ли эти люди, которые решают судьбу страны, будут испытывать терпения народа?



Это наглядные фото того, как относятся к латвийцам!



Мнение людей:



«Для чиновников – шоу этот праздник! Они не поймут его значения. Получается, что время нечистого наступает?»



«Как же этих с…й земля носит?»



«Вы не понимаете? Власть имущих «ближе» к Богу. Вот простит ли им это Бог?»



«Боже, прости их…»



«История успеха Латвии? На коленях, за забором, у мусорника…»



Видимо, как предрекали старцы, что время нечистого уже действительно наступает… Не все так благополучно в некогда прекрасной и доброй Латвии, как хотят миру представить ее «хозяева»…

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