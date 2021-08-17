Аргументы Недели Общество 13+

Цвет сезона

, 15:19

Цвет сезона
Фото: profashion.ru

Pantone - известное имя в индустриях, ориентированных на моду, индустриальный и графический дизайн и лайфстайл, Pantone является символом дизайна. Это общепризнанный мировой авторитет в области цвета, является разработчиком и производителем технологических решений в области выбора цвета.

Так вот Pantone заявила, что цвет этого сезона розовая фуксия. Это самый трендовый цвет этого сезона, да и года в целом. Как заявляют модельеры этот цвет еще будет в моде и с наступлением осени не выйдет из моды.

Цвет сезона
Помимо розовой фуксии трендовым цветом является изумрудный зелёный. Это очень сочный и благородный цвет. Красиво выглядит как в одиночку так и в сочетании с чёрным или даже с тем же трендовым розовым цветом.

Цвет сезона
Но самый главный цвет этого сезона - это тот насыщенный, глубокий и очень яркий синий цвет.

Его мы можем увидеть на показах мод и в магазинах, его предпочитают использовать в дизайнах маникюра и даже интерьере. Правильно, ведь этот цвет сочетается с огромным количеством цветов.

Цвет сезона

Цвет сезона

Самые актуальные сочетания:  

1. желтый + синий

Цвет сезона

2. голубой + синий

Цвет сезона

3. белый/молочный + синий.

Цвет сезона

Этот насыщенный пронизывающий синий уже год является актуальным цветом. Зайдя в Zara, мы замечали, что последнее время на вешалках весят вещи очень ярких цветов.

Это лето было очень яркое и сочное от части благодаря модным ярким цветам, которые нам подарили модные дома.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны США

Российский писатель и политик Захар Прилепин предрек украинским властям участь беженцев из Афганистана, покинувших его вслед за уходом из страны США. Соответствующий пост Прилепин разместил в своем Telegram.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью