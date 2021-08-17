Цвет сезона

Pantone - известное имя в индустриях, ориентированных на моду, индустриальный и графический дизайн и лайфстайл, Pantone является символом дизайна. Это общепризнанный мировой авторитет в области цвета, является разработчиком и производителем технологических решений в области выбора цвета.
Так вот Pantone заявила, что цвет этого сезона розовая фуксия. Это самый трендовый цвет этого сезона, да и года в целом. Как заявляют модельеры этот цвет еще будет в моде и с наступлением осени не выйдет из моды.
Помимо розовой фуксии трендовым цветом является изумрудный зелёный. Это очень сочный и благородный цвет. Красиво выглядит как в одиночку так и в сочетании с чёрным или даже с тем же трендовым розовым цветом.
Но самый главный цвет этого сезона - это тот насыщенный, глубокий и очень яркий синий цвет.
Его мы можем увидеть на показах мод и в магазинах, его предпочитают использовать в дизайнах маникюра и даже интерьере. Правильно, ведь этот цвет сочетается с огромным количеством цветов.
Самые актуальные сочетания:
1. желтый + синий
2. голубой + синий
3. белый/молочный + синий.
Этот насыщенный пронизывающий синий уже год является актуальным цветом. Зайдя в Zara, мы замечали, что последнее время на вешалках весят вещи очень ярких цветов.
Это лето было очень яркое и сочное от части благодаря модным ярким цветам, которые нам подарили модные дома.
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