В Челябинске появится межуниверситетский кампус

17 августа 2021, 14:59 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Соответствующее решение приняло Правительство РФ.
На заседании Правительства РФ вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко объявил, что проект челябинского кампуса вошел в 8 проектов высокой степени готовности. К их реализации планируется приступить уже в этом году.
Важность кампуса для региона заключается в том, что он откроет новые возможности для науки и высшего образования. Проект предусматривает строительство объектов исследовательской и социальной инфраструктуры.
«Проект кампуса изменит облик города. Работаем над архитектурными решениями, которые представим отдельно», — отметил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Добавим, что на создание кампуса будет направлен бюджетный грант. Он покроет до 60% от стоимости проекта. Также планируется привлечь средства частных инвесторов.
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