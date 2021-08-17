В Челябинске появится межуниверситетский кампус

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2021, 14:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Изображение из официального аккаунта губернатора Челябинской области Алексея Текслера в инстаграм

Соответствующее решение приняло Правительство РФ.

На заседании Правительства РФ вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко объявил, что проект челябинского кампуса вошел в 8 проектов высокой степени готовности. К их реализации планируется приступить уже в этом году.

Важность кампуса для региона заключается в том, что он откроет новые возможности для науки и высшего образования. Проект предусматривает строительство объектов исследовательской и социальной инфраструктуры.

«Проект кампуса изменит облик города. Работаем над архитектурными решениями, которые представим отдельно», — отметил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Добавим, что на создание кампуса будет направлен бюджетный грант. Он покроет до 60% от стоимости проекта. Также планируется привлечь средства частных инвесторов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости