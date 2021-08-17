Центральный театр российской армии ответил на обвинение в отождествлении «казанского стрелка» с Раскольниковым

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17 августа 2021, 14:43 Источник: Центральный театр Российской армии

С 13 по 15 августа 2021 года в Театре Российской Армии прошла Мастерская молодой режиссуры «Достоевский рядом». В рамках программы были показаны шесть эскизов спектаклей молодых режиссёров.



Экспертный совет, состоящий из театрального критика, доцента кафедры истории театров России ГИТИСа Алены Карась, театрального критика Александра Вислова, кандидата искусствоведения, доцента кафедры театрального искусства РГИСИ Натальи Скороход, заслуженного артиста России, главного режиссёра театра «Человек» Владимира Скворцова, режиссёра Данила Чащина, а также творческой коллегии театра, посмотрел эскизы спектаклей «Униженные и оскорбленные» Артура Мафенбайера, «Бобок» Сергея Тонышева, «Преступление и наказание» Александра Плотникова, «Неточка Незванова» Ирины Васильевой, «Бесы» Григория Быстрицкого и «22.12.1849» Филиппа Виноградова.



Экспериментальный проект «Мастерская молодой режиссуры» - обычная театральная технология, направленная на поиск талантливых молодых режиссёров, интересных решений и сюжетов для дальнейшего развития театра. Режиссерские и драматургические лаборатории проводятся в театре третий год на привлечённые средства. Итогом этих работ стали спектакли о важных событиях страны, судьбах исторических личностей.



В эскизе «Преступление и наказание» не было отождествления Галявиева и Раскольникова, как пишут в некоторых СМИ. Если и говорить о параллелях, то Раскольников в эскизе отождествляется с другим убийцей - неизвестным мужчиной, который убил топором прабабушку и прадедушку режиссёра. Главное послание эскиза в том, что Раскольников - обычный никчемный убийца. О том, как сделать так, чтобы люди перестали убивать себе подобных, о том, как не допустить никому из тех, кто рядом с нами, взять в руки оружие и убить того, кто не нравится. Задача этого эскиза - воспитать в зрителях эмпатию, чтобы ни за какой философией нельзя было спрятать убийц и насильников.



«Преступление и наказание» не является спектаклем. Это эскиз, показанный режиссером Александром Плотниковым в рамках Мастерской молодых режиссеров «Достоевский рядом». В рамках мастерской были показаны еще пять эскизов, лучшие из которых могут быть рассмотрены для постановки в Театре Российской Армии. Результаты по мастерской будут объявлены после заседания творческой коллегии театра.



Руководство театра сделает все возможное, чтобы по результатам мастерской было принято правильное решение, соответствующее репертуарной политике театра, направленной на сохранение национальных традиций, патриотическое воспитание молодого поколения через призму классической и современной литературы.

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