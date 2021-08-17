Синоптик Тишковец сообщил, что к вечеру 18 августа в Москве прогнозируются сильный ветер, ливни и град

К вечеру 18 августа в российской столице прогнозируют “взрыв” атмосферы грозовыми облаками. Этой информацией поделился ведущий сотрудник “Фобоса” Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что во второй половине дня в Москве местами всего за один час может выпасть 18-19 мм осадков. По словам специалиста, примерно в 6-7 часов вечера в столице ожидается максимум осадков. В этой связи не исключены локальные подтопления.
Тишковец отметил, что за вечер может выпасть до 25 мм осадков, а это в свою очередь 33% месячной нормы. Кроме того, в Москве прогнозируются порывы ветра до 18-23 м/с и град до 1-2 см.
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