Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции метро «Физтех» салатовой ветки метро

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17 августа 2021, 14:09

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Ограждающие конструкции котлована станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готовы на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«На Люблинско-Дмитровской линии методом «стена в грунте» на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована «Физтех», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он подчеркнул, что при проектировании нового участка линии учли пожелания жителей.



«На этапе проектирования линии жители прилегающих районов неоднократно выражали пожелания, чтобы строительство велось подземным способом. Поэтому был утвержден именно такой вариант строительства», - уточнил Андрей Бочкарев.



На новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро расположатся три станции - «Яхромская», «Лианозово», «Физтех». Станция «Физтех» разместится вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Проектом станции предусмотрен один вестибюль с выходами к Дмитровскому шоссе, остановочным пунктам наземного пассажирского городского и пригородного транспорта.





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