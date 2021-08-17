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Бывшая чиновница правительства Алтайского края за счет средств бюджета купила дорогое лекарство своему знакомому

, 14:02 Источник: Коммерсантъ

Бывшая чиновница правительства Алтайского края за счет средств бюджета купила дорогое лекарство своему знакомому
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Ирине Долговой назначили три года условно. С 2018 по 2020 год она занимала должность вице-премьера правительства Алтайского края по социальным вопросам. По данным СК РФ, бывшая чиновница за счет средств бюджета края обеспечила дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права получать его бесплатно.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в 2018 году по распоряжению Ирины Долговой унитарным предприятием «Аптеки Алтая» были приобретены лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму порядка 1 млн руб. Медикаменты приобретались у компании, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 коп. до 10 руб. По информации следствия, бюджету края был причинен ущерб в размере более 200 тыс. руб.

В сентябре 2020 года в отношении Ирины Долговой возбудили уголовное дело и поместили ее в СИЗО. Вскоре бывшему вице-премьеру правительства Алтайского края смягчили меру пресечения на домашний арест.

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