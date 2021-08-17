Потомков Чкалова осудили в соцсетях

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17 августа 2021, 14:35

Фото: соцсети; На фото: Игорь Чкалов

Родственники летчика Чкаловы пытаются «прославиться» громкими конфликтами и пьяными скандалами. В соцсетях возмутились поведением потомков героя и осудили их попытку создать волну хайпа на известной фамилии.



Многочисленные родственники летчика мало чем известны и уже успели засветиться в нескольких скандалах. Пьянство, проигранные суды за чужое имущество – за такие истории в наше время можно легко можно попасть под “канселинг” или культуру отмены.



В сети популярны такие высказывания как "Приживалы родственнички ничего не добились, сидят на золотых мешках и хотят все больше и больше"; "Живут в Бору, а налоги кто платит? Там же золотая земля! Откуда деньги?"; "Стыдно смотреть как потомок великого Чкалова пьяный валяется как собака"; "Чем заслужили они шикарный участок?"; "Почему они вообще за дачу эту борются? Советская власть дала ее после гибели летчика его семье, эти родственнички тут причем?"; "Не дай бог дожить до такого позора, когда твои потомки творят такую дичь".

"Отменить", или "заканселить", человека — значит публично его осудить. Тренд отмены как правило больно бьет по репутации и, как известно, после драки кулаками не машут, возможно мы увидим комментарии Чкаловых, что, дескать, нас не так поняли. И что печально, вне зависимости от того, что и как было на самом деле, для общественности человек навсегда останется тем, кто (условно) совершил плохие поступки.





В советское время пример культуры отмены тоже существовал, когда парткомы выносили на повестку непристойное, позорное поведение, которое портит моральный облик гражданина. За что этот самый гражданин и получал порицание, увольнение и сдачу партбилета. Сейчас эту роль легко берет на себя любой пользователь соцсетей.

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