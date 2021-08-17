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Собянин рассказал о развитии электротранспорта в Москве

, 11:35 Источник: sobyanin.ru

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в Москве
Фото: mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что до конца года в Москве появятся еще 300 электробусов, при этом 200 машин будут электробусами московской сборки.

«Всего за 3 года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211. Московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За 3 года работы они прошли больше 40 млн км и перевезли свыше 100 млн пассажиров. Юбилейный электробус № 700 выпустил новый сборочный центр КАМАЗ, открытый в апреле 2021 г. на базе Сокольнического вагоностроительного завода», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Отмечается, что электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем – все это делает электробус удобным для каждого пассажира.

Обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает городу уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и производит надежный и безопасный транспорт.

«Кстати, 700-й электробус входит в партию машин, приобретенных на средства, полученные бюджетом города от размещения «зелёных» облигаций. Заемные средства, привлекаемые Правительством Москвы, идут на реализацию проектов, улучшающих экологию города», - уточнил Сергей Собянин.

Он добавил, что до конца года парк «Мосгортранса» пополнят еще 300 «зеленых» инновационных машин, 200 из них – московской сборки.

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