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Москвичи смогут направить баллы «Миллиона призов» на благотворительность

, 11:28

Москвичи смогут направить баллы «Миллиона призов» на благотворительность
Фото: pixabay.com

Участники программы «Миллион призов» могут направить выигранные баллы на благотворительность.

«К акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» присоединились 49 благотворительных организаций. Они помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и бездомным животным, а также оказывают содействие проектам в сфере искусства. Поддержать тех, кому нужна помощь, смогут и сами москвичи: те, кто в рамках программы выиграет призовые баллы, смогут направить их на благотворительность», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что победители акции получат 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс. 000, 25 тыс. 000, 50 тыс. 000 и 100 тыс. 000 баллов (один балл равен одному рублю). Их также можно обменять на покупки у партнеров программы: магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов и ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, а также кафе и ресторанов. Кроме того, те, кто проголосует онлайн, смогут выиграть автомобили или однокомнатные квартиры в Москве.

Чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Сделать это могут жители столицы, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление на участие можно до 23:59 13 сентября.

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