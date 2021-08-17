Более 750 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании

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17 августа 2021, 11:02

Фото: pixabay.com

Более 750 тыс. москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексея Венедиктова.



«В Москве подано 750 тыс. заявлений на дистанционное электронное голосование»,- сказал Венедиктов.



Ранее сообщалось, что заявления на участие в онлайн-голосовании подали 500 тыс. москвичей. На онлайн-голосовании жителям столицы предстоит выбрать депутатов Госдумы. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукино - муниципальных депутатов.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа.





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