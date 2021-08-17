Аргументы Недели Общество 13+

Более 750 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании

, 11:02

Более 750 тысяч москвичей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании
Фото: pixabay.com

Более 750 тыс. москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет 17-19 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексея Венедиктова.

«В Москве подано 750 тыс. заявлений на дистанционное электронное голосование»,- сказал Венедиктов.

Ранее сообщалось, что заявления на участие в онлайн-голосовании подали 500 тыс. москвичей. На онлайн-голосовании жителям столицы предстоит выбрать депутатов Госдумы. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукино - муниципальных депутатов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»

Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»

Владимира Зеленского могут убрать с поста украинского президента по «армянскому сценарию». Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями СМИ допустил Руслан Бортник, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью