Север Приморья получит комплекс утилизации отходов для двух районов края

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17 августа 2021, 11:02

Полигон построят в Лучегорске. Объект уже прошёл все необходимые экспертизы.

По словам заместителя председателя краевого правительства Елены Пархоменко, после того, как проект прошёл госэкспертизу, уже подобран участок, где предстоит построить объект.

«Уже есть инвестор, готовый начать строительство полигона. Этот объект вместе с мусоросортировочной станцией, которая запущена в работу, станет комплексом по сортировке и утилизации отходов не только для Пожарского, но и Красноармейского района», – отметила Елена Пархоменко.

Как заметила куратор жилищно- коммунального хозяйства края, а также управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, сейчас отходы из этих северных муниципалитетов свозят на полигон в Кировском районе. С запуском же современного полигона в Лучегорске значительно сократится транспортное «плечо» для перевозчиков отходов.

«Будущий полигон будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям, на нём подлежат утилизации те отходы, которые останутся после сортировки вторсырья на мусоросортировочном комплексе», – пояснила Елена Пархоменко.

Как известно, переход на раздельный сбор отходов – одна из целей национального проекта «Экология». Он предусматривает, что к 2024 году в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов в Приморском крае доля направленных на утилизацию будет составлять до 13 %, а в обработку – до 60%.

Кроме того, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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