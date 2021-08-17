В Индии за сутки вакцину от COVID-19 получили более 8,8 млн человек

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17 августа 2021, 11:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Индии прививку от коронавирусной инфекции сделали за 24 часа более 8,8 млн человек. По данным местного Минздрава, речь идет о максимальном показателе с момента старта прививочной кампании в стране.

Отмечается, что в Индии за истекшие сутки ввели более 8,813 миллиона доз вакцины. Вчера на территории этой страны охват вакцинацией достиг 550 млн.

За 6 212 108 сеансов, как подчеркнули в Минздраве, ввели 554 730 609 доз вакцины от COVID-19. В ведомстве добавили, что более 431,1 млн граждан получили первую дозу, а 123,5 млн - обе.

За весь период пандемии в Индии обнаружили более 32,2 млн носителей коронавируса. До настоящего времени в стране скончались более 432 000 человек с COVID-19.

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