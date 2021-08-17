Нарушения закона об охоте выявили у пользователей угодий в Приморье

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2021, 10:48

12 плановых проверок охотпользователей провели с начала этого года специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности. При этом в деятельности 11 охотпользователей выявлены нарушения российского законодательства.

По результатам проверок составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, из них семь – в отношении юридических лиц, и ещё семь – в отношении должностных лиц. Также вынесено 26 предписаний об устранении нарушений, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

С необязательными охотпользователями специалисты министерства провели совещание в режиме видеоконференции. Для его участников подготовили обзор типичных нарушений обязательных требований законодательства, допускаемых хозяйствующими субъектами и выявляемых при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Одно из самых серьёзных нарушений – отсутствие проекта внутрихозяйственного устройства, либо несоответствие проекта требованиям законодательства. Проект внутрихозяйственного устройства является самостоятельным и основополагающим документом, на основании которого охотпользователь осуществляет деятельность в сфере охотничьего хозяйства», – рассказал заместитель министра – начальник управления охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Он также отметил, что большое количество выявленных нарушений связано с организацией охотничьего производственного контроля на территории закрепленных охотугодий. Это непредоставление либо несвоевременное предоставление сведений об осуществлении производственного охотничьего контроля, отсутствие плана о его осуществлении, отсутствие журнала, в котором отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений об осуществлении производственного охотконтроля на территории закреплённых за пользователями охотугодий.

Также довольно часто выявляются нарушения порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В частности, такие разрешения неполно или неверно заполняются. Случается, что разрешения на добычу охотресурсов выданы с нарушением установленного срока охоты, норм и нормативов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

«Охотпользователям, в деятельности которых мы выявили нарушения, вынесены предупреждения. В случае повторных нарушений таким организациям грозит штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей, а в случае, если нарушения будут зафиксированы неоднократно, с ними могут быть прекращены договоры аренды охотугодий», – предостерёг Алексей Суровый.

Напомним также, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости