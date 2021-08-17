Версия спецслужб: автобус в Воронеже могли взорвать из-за «войны перевозчиков»

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17 августа 2021, 11:06 Источник: Baza

Фото: globallookpress

Автобус в Воронеже могли взорвать из-за бизнес-конфликта перевозчиков. Такую версию отрабатывают спецслужбы. Они считают, что неизвестное устройство должно было сдетонировать, когда в транспорте не было пассажиров, а не во время рейса.

Версию технической неисправности следователи уже отбросили – автобус ездил не на газу, никаких модернизаций двигателя не было, а несколько дней назад он успешно прошел техосмотр. Эпицентр взрыва находился внутри салона, около печки, но взорваться она не могла, потому что, когда произошло ЧП она вообще была отключена. Да и подозрительных предметов в салоне никто из пассажиров не помнит.

Сейчас одна из главных версий – конфликт из-за тендера на перевозку. Транспортная компания «АТП-1» этим летом получила «лакомый» контракт – выиграла конкурс на право возить пассажиров по 88 маршрутам города. Конкуренты были недовольны, говорят, они даже звонили руководству и предъявляли претензии.

Следователи думают, что проигравшие тендер могли решиться припугнуть более удачливого перевозчика. Дело в том, что обычно в это время автобус уже едет на базу или стоит на стоянке, но из-за поздней поездки в транспорте оказались пассажиры и случилась трагедия.

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