Российский пес, который спас девочку от маньяка в Питере, впервые получил итальянскую премию «Собачья верность»

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17 августа 2021, 10:12

Фото: МВД

Служебный пес, который спас девочку от маньяка в Питере, получил итальянскую премию «Собачья верность». Впервые за все 60 лет существования премии, награду получила собака из России. Осенью 2019 года Волк Меркурий спас 15-летнюю девочку от педофила. Школьница пошла на работу к матери и пропала. Когда родители несколько часов подряд не могли дозвониться до ребёнка, они обратились в полицию. На поиски отправили кинолога с собакой. Пёс по кличке Волк Меркурий быстро взял след и привёл оперативников к заброшенному зданию, куда ребенка затащил маньяк. Девочка, к счастью, не пострадала. Послужной список Волка впечатлил кинологическое жюри премии, и он в числе еще 11 песелей удостоился высокой награды. Правда приехать в Сан-Рокко-ди-Камольи четвероногий полицейский не смог, но зато его и кинолога Марию Копцеву международные эксперты поздравили по видеосвязи. Кстати, Волк Меркурий не единственная звезда питерского Центра кинологической службы ГУ МВД. Совсем недавно служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка. Когда в дежурную часть поступило сообщение от женщины, что пропал ее 12-летний сын, к ним незамедлительно выехали сотрудники полиции. Овчарка по кличке Есения по запаху одежды мальчика взяла след и привела полицейских к бытовке, в которой мирно спал ребенок. Случай, конечно, не криминальный, но для собаки разницы нет – пропал ребенок, и она свое дело сделала на все 100%.

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