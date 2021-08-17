Из аварийного в новое жильё переезжают люди в Приморье

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17 августа 2021, 09:35

Новосёлами стали более 1300 жителей края. Для них строят как новые дома, так и приобретают квартиры во вторичном фонде.

Очередные 628 непригодных для жилья помещений ликвидировано в крае. В общем это 25 тысяч квадратных метров. При этом, по информации министерства строительства Приморского края, из них расселено более 1 300 человек.

Переселили людей и сократили аварийный жилой фонд в городах Арсеньев, Артём, Владивосток, Большой Камень, Находка, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний, Дальнереченск, а также в Надеждинском, Партизанском, Пожарском районах, Кавалеровском городском поселение, посёлках Сибирцево Черниговского района и Ярославский Хорольского муниципального округа, в селе Яковлевка.

Как отмечают в отраслевом министерстве, в рамках реализации региональной госпрограммы «Обеспечение доступным жильём населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, во Владивостоке, Уссурийске, Артёме, посёлке Приморское и селе Безверхово Хасанского района для переселения людей из аварийного жилья построят 13 многоквартирных домов. Из них почти половину – пять домов – построят во Владивостоке, уточнили в минстрое.

А ещё в 14 муниципальных образованиях квартиры для приморцев приобретут на вторичном фонде.

Всего в Приморском крае к декабрю 2022 году необходимо ликвидировать более 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья – задача регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

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