Южноуральцы стали чаще заключать алиментные соглашения

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17 августа 2021, 08:26 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По данным Челябинской областной нотариальной палаты, в 2020 году количество таких соглашений увеличилось на 50%.

1132 алиментных соглашения заключили жители области за этот период. Об этом рассказал президент Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков на круглом столе, посвященном проблемам неуплаты алиментов. Он подчеркнул, что эти вопросы не всегда решаются быстро и с гарантией. Так, в прошлом году к ответственности за невыплату алиментов было привлечено более 150 тысяч россиян. К должникам применяют различные меры, но самой эффективной является заключение алиментного соглашения. Его необходимо удостоверять у нотариуса, и оно имеет силу исполнительного листа, а это значит, что с соглашением можно без суда на прямую обратиться к судебным приставам.

Закон устанавливает минимальную границу алиментных выплат, снизить их нельзя, но в соглашении можно прописать любую сумму.

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