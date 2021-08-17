Челябинские работодатели штрафуют персонал за прогулы и самоуправство

Денежное наказание практикует каждая вторая южноуральская компания.
Работодателей Челябинска опросила служба hh.ru. Аналитиков интересовал вопрос, штрафуют ли начальники своих подчиненных и за что. Оказалось, что рублем наказывают в 52% южноуральских компаний. 44% предприятий штрафы не практикуют. 4% опрошенных ответить затруднились.
В большинстве случаев штрафы грозят челябинским работникам за прогулы или выход на смену в нетрезвом виде.
В каждой второй компании наказывают сотрудников за опоздания. Следующая по популярности причина штрафа – некачественное исполнение своих обязанностей. В 30% случаев люди были наказаны за порчу корпоративного имущества. А 27% боссов не любят, когда их подчиненные сами принимают решения, которые приносят убытки.
Чаще всего деньги вычитают у провинившихся из ежемесячной премии. Четверть начальников «отщипывает» из оклада. И в 8% случаев человек недополучает квартальную, полугодовую или годовую премию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости