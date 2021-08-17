Челябинские работодатели штрафуют персонал за прогулы и самоуправство

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17 августа 2021, 07:46 Анна Семенова

В Челябинске начальники не любят, когда сотрудники сами принимают решения. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноурал

Денежное наказание практикует каждая вторая южноуральская компания.

Работодателей Челябинска опросила служба hh.ru. Аналитиков интересовал вопрос, штрафуют ли начальники своих подчиненных и за что. Оказалось, что рублем наказывают в 52% южноуральских компаний. 44% предприятий штрафы не практикуют. 4% опрошенных ответить затруднились.

В большинстве случаев штрафы грозят челябинским работникам за прогулы или выход на смену в нетрезвом виде.

В каждой второй компании наказывают сотрудников за опоздания. Следующая по популярности причина штрафа – некачественное исполнение своих обязанностей. В 30% случаев люди были наказаны за порчу корпоративного имущества. А 27% боссов не любят, когда их подчиненные сами принимают решения, которые приносят убытки.

Чаще всего деньги вычитают у провинившихся из ежемесячной премии. Четверть начальников «отщипывает» из оклада. И в 8% случаев человек недополучает квартальную, полугодовую или годовую премию.

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