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16 августа 2021, 19:54

При финансовой поддержке фонда Вячеслава Заренкова "Созидающий мир", Творческий союз ветеранов подразделений специального назначения "Братство Спецназа" при участии фонда ветеранов "Вымпел-Гарант" подготовил и издал музыкальный компакт-диск "Песни нашего спецназа" к 40-й годовщине со Дня образования специального подразделения КГБ СССР "Вымпел".

В записи приняли участие Игорь Морозов, Юрий Кирсанов, Анатолий Колесников, Сергей Пестов, Александр Малашёнок, Игорь Белов и ВИА "Каскад", Сергей Шикин и ВИА "Трассера", Сергей Щеглов и ВИА "Оптимисты", Андрей Хлобыстин, Евгений Новик, Анатолий Пшеничный, Юлия Степная. В диск вошли музыкальные композиции созданные ветеранами отечественных подразделений специального назначения, в том числе песни первых афганских "каскадеров" *.



Музыкальный диск был презентован участникам и зрителям Праздничного концерта в честь празднования 40-й годовщины со Дня образования специального подразделения КГБ СССР "Вымпел", который прошел 07 августа в Большом концертном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил.

Как отметил Сергей Пестов, координатор ТС ВПСН "Братство Спецназа": "Музыкальные произведения собранные на диске - это песни о наших парнях с удивительной судьбой, которые посвятили свои жизни служению народу и Отечеству. Это наш вклад в сохранение памяти и исторической правды о ГСН «Вымпел», который обретает особую важность в период последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на дестабилизацию обстановки в обществе на основе подмены исторически сложившихся морально-ценностных категорий самосознания нашего народа, важнейшей из которых выступает преданность Отчизне, готовность к созиданию на благо Родины и к ее защите".

* «Каскад» — оперативно-разведывательный боевой отряд КГБ СССР, который в 80-х годах выполнял боевые задачи на территории Демократической Республики Афганистан

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