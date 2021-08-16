В Керчи нарушена работа системы канализации из-за подтопления центральной канализационной станции

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16 августа 2021, 19:05

фото с сайта kerch.rk.gov.ru

В Керчи устраняют последствия сильных ливней. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов. Было эвакуировано 17 человек, среди которых восемь детей. Гоцанюк написал в соцсети о подтоплении центральной канализационной станции №6.

По этой причине нарушена работа системы канализации города. Власти планируют решить эту проблему утром во вторник.

Аварийно-восстановительные работы в Керчи продолжаются. Все службы работают в дежурном режиме. Для ликвидации последствий ливней в Керчь во вторник доставят дополнительный экскаватор и шесть самосвалов.

Дождь в Керчи прекратился, но вода продолжает поступать из-за переполненных рек.

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