В Керчи нарушена работа системы канализации из-за подтопления центральной канализационной станции
16 августа 2021, 19:05
В Керчи устраняют последствия сильных ливней. Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов. Было эвакуировано 17 человек, среди которых восемь детей. Гоцанюк написал в соцсети о подтоплении центральной канализационной станции №6.
По этой причине нарушена работа системы канализации города. Власти планируют решить эту проблему утром во вторник.
Аварийно-восстановительные работы в Керчи продолжаются. Все службы работают в дежурном режиме. Для ликвидации последствий ливней в Керчь во вторник доставят дополнительный экскаватор и шесть самосвалов. Дождь в Керчи прекратился, но вода продолжает поступать из-за переполненных рек.
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