В Cеверной Осетии в Кармадонском ущелье нашли тело туристки, унесенной селем

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16 августа 2021, 18:44 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ленинградской области, которая пропала во время схода селя в Кармадонском ущелье. Тело женщины обнаружили в пойме реки Геналдон рядом с бывшим санаторием "Кармадон".

Палатка туристов из Ленинградской области в пяти километрах от пограничного поста на тропе на гору Казбек.

10 августа ночью сошел селевой поток и палатку затащил в реку. Мужчину удалось спасти, а женщина пропала. После разрушения палатки по реке продолжали спускаться селевые массы с крупными элементами горной породы и камни. Женщину искали семь человек.

Из-за схода селей перекрывали Транскам. По оценкам специалистов, на 6 дорогу сошло более 10 тысяч кубометров селевой массы, это рекордный объем за несколько лет.

На сайте МЧС сообщается, что, по информации СО ЦГМС в период с 17-19 часов, до конца суток 16 августа, ночью и утром 17 августа 2021г, местами по территории Республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетание с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 - 25 м/с. На реках подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объёма.

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