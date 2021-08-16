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В Нижегородской области 16-летняя Кристина Рыжова уехала на такси в Дзержинске и пропала

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В Нижегородской области 16-летняя Кристина Рыжова уехала на такси в Дзержинске и пропала
Кристина Рыжова, фото из соцсети

В Нижегородской области 13 августа пропала 16-летняя жительница города Дзержинска Кристина Рыжова.
Девушка в Дзержинске пропала после поездки в такси. Последний раз она вышла на связь, когда садилась в такси. Кристину Рыжову ищут вторые сутки. Девушку ищут полиция и волонтеры.

В поисково-спасательной группе «Рысь» рассказали, что девушка села в такси на улице Черняховского в Дзержинске, после чего связь с ней оборвалась. Сестра Кристины сообщила, что перед исчезновением девушка проводила время с друзьями, и они с компанией заказали такси. Двое ее знакомых — девушка и парень — уехали отдельно. Кристина поехала с другим человеком, таксисту Виктору около 30 лет, - сообщает портал nn.ru.

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