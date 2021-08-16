Молодого человека - кассира банка задержали в аэропорту Внуково при попытке покинуть Россию после кражи 12 миллионов рублей

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16 августа 2021, 18:08 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Молодого человека - кассира одного из московских отделений Сбербанка задержали в аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию после кражи 12 миллионов рублей.

Источник в правоохранительных органах раскрыл, что, по предварительным данным, 27-летний сотрудник — Сбербанка, находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся.

Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте в Москве. С похищенными миллионами молодой человек направился в аэропорт, а там его встретили полицейские.

Следователи возбудили в отношении банковского работника уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Кассир признал себя виновным.

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