В Челябинской области назначен начальник по борьбе с коррупцией

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16 августа 2021, 17:31 Анна Семенова

Алексей Ильиных возглавит новое для региона управление. Фото: chel.ranepa.ru

А бизнесмены честно ответят, есть ли у них связи с органами власти.

Губернатор Челябинской области Алексей назначил на пост начальника управлении по профилактике коррупционных и иных преступлений бывшего декана РАНХиГС Алексея Ильиных.

Управление новое, создано оно лишь в этом году, работы много. Известно, что Алексею Ильиных 39 лет. До вступления в новую должность он отвечал за факультет экономики и права. У него также есть аккредитация Минюста на проведение экспертиз на коррупциогенность.

А в это время южноуральским бизнесменам предложат пройти онлайн-опрос про коррупцию. Исследование организует Управление госслужбы и противодействия коррупции регионального правительства.

Важно установить наличие коррупционных отношений между органами власти и представителями бизнеса. Последним будут направляться приглашения на участие в опросе. После 15 сентября станут известны итоги. Пройти опрос можно анонимно, конфиденциальность гарантируется.

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