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16 августа 2021, 16:58

Фото: cоцсети

В Театре Армии поставили спектакль по мотивам расстрела школьников в Казани, но публика не оценила новаторство. Актуальный спектакль был поставлен в рамках фестиваля молодых режиссеров, посвященного Достоевскому.

«Режиссер хотел бы соотнести мысли и действия убийцы детей в Казани с мыслями Раскольникова. Он находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего анти-героя из Казани и Раскольникова», - пояснили в Театре Армии.

Фотографии спектакля «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)» опубликовали в официальном аккаунте театра в Instagram, и в комментариях разразился скандал. «Я надеюсь вам всем впаяют реальные сроки за это!», «Будет ли спектакль про Басаева? Может про Дудаева с Масхадовым? Про их душевные переживания...», «Какой же сюр, оправдание терроризма в театре российской армии. До чего дожили…», - возмутились комментаторы.

Но как выяснилось, никто из тех, кто выражал негодование сам спектакль не смотрел, а вот те, кто был на показе, писали, что историю Ильяза Галявиева, устроившего бойню в своей бывшей школе, получилась очень глубокой и поучительной.

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